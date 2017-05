Das sind die meistgeklickten Storys im Mai

Wie jedes Monat schauen wir uns an, welche Story dir am besten gefallen hast, was du am häufigsten angeklickt hast. Hier sind sie, deine Favoriten im Monat Mai

1. Song Deines Lebens

Ganz eindeutig: Wunderschöne Geschichten haben wir von der Ö3 Gemeinde bekommen über den schönsten Sommersong, den allerersten Song oder den Hochzeitssong. Auch eine Special Friends Edition haben wir gehabt- und es geht noch weiter. Mitvoten ist noch bis Donnerstag 24 Uhr möglich!

2. DIF-Lineup

Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Zeit der Vorfreude beginnt. Zeit für das Line-up der Ö3-Bühne am Donauinselfest 2017. Hier das ganze Line-UP: Ö3-Events

Privat

3. Die größten Maibaum-Pannen

Gestohlen, gekürzt, umgefallen: Bis ein Maibaum wirklich schön gerade steht, kann es ein weiter Weg sein. Denn da gibt es unzählige Pannen- zu sehen sind sie hier: oe3.orf.at

4. FDL: Darf man ein Kleinkind vegetarisch ernähren?

Diese Frage in „Frag das ganze Land“ hat die 28-jährige Veronika eingeschickt, die sich Sorgen um die Gesundheit ihres Neffen gemacht hat. Er wird mit zwei Jahren rein vegetarisch ernährt. Die Antwort der Ö3-Community: Knappe 51,02 %der Voter haben gemeint, das sei nicht geundheitsförderlich. oe3.orf.at

Hitradio Ö3

5. Frühstück bei mir mit Karina Sarkissova

Im Frühstück mit Claudia Stöckl hat Karina Sarkissova sehr offen über Beauty-Operationen gesprochen, darüber, dass sie sich oft in der Garderobe versteckt nach der Dancing Stars Show, weil sie von den Teilnehmern nicht angesprochen werden möchte und wie sie es mit der Treue hält. oe3.orf.at