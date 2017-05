SJP: „Carrie“-Halsband auch im wirklichen Leben fast verloren

Jeder „Sex an the City“- Fan kennt die Szene: Carrie (Sarah Jessica Parker) ist in Paris - völlig verloren- und verliert dann auch noch ihr Halsband, das sie an ihr Leben in New York und ihre Freundinnen erinnert.

Hier die Szene, als sie das Halsband wieder findet.

Credit Yoram Kahana / Shooting Star / picturedesk.com

Jetzt hat sie in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin „Vulture“ erzählt, dass es ihr im wirklichen Leben ebenfalls passiert sei: Als sie das Halsband für einen der Kinofilme gesucht hatte, war es nicht da und das hätte sie zum „Ausflippen“ gebracht.

„Ich wünschte, ich könnte die Szene in der Serie noch einmal spielen, denn jetzt, wo es wirklich passiert ist, könnte ich das viel besser spielen“, sagt Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker durfte übrigens nicht nur das Halsband behalten, sondern auch 95% der Garderobe aus der Serie: „Ich berühre sie nicht, ich trage sie nicht- aber all das hat eine große Bedeutung für mich.“ (red)