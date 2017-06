Matthias Balk / dpa / picturedesk.com

Die Toten Hosen im feinen Zwirn in Wien

Fans der Toten Hosen dürfen sich freuen. Die „Hosen“ werden für ein ganz besonderes Konzert nach Österreich kommen. Das Ö3-Konzert steigt in einem altehrwürdigen Gebäude.

Im Wiener Burgtheater haben sie schon gespielt, am 7. Juli 2017 nehmen sich die Mannen um Sänger Campino das Wiener Konzerthaus vor. Unter dem Titel „Im Auge Des Trommelfells“ spielen sie ein exklusives Konzert für ihre schnellsten Fans.

Konzertinfos:

Die Toten Hosen „Im Auge des Trommelfells“, 7. Juli 2017 um 20 Uhr (Einlass: 19:30 Uhr), Konzerthaus Wien

Denn Tickets gibt es am 6. Juni ab 9 Uhr direkt am Kartenschalter des Konzerthauses in der Wiener Lothringerstraße 20. Telefonische Bestellungen sind nicht möglich. Wer rechtzeitig am Konzerthaus ist, bekommt eine Zählkarte und darf maximal zwei Tickets kaufen. Wer es persönlich nicht zum Vorverkauf schafft, darf ab 10 Uhr auf Tickets im Webshop der Toten Hosen hoffen.

Campino ganz persönlich

Wien und Campino, das ist im Jahr 2017 eine On-Off-Beziehung. Erst war er für ein Wohnzimmer-Konzert in einer Studenten-WG in der Stadt, ein paar Wochen später hat sich Zeit für ein ausführliches Frühstück und ein sehr persönliches Interview mit Claudia Stöckl genommen. Was er übers „Ankommen im Leben“ und seine Traumfrau erzählt hat, kannst du hier nachlesen:

