Patricia Schlein / Action Press / picturedesk.com

Ariana Grande in Manchester: Diese Stars sind dabei!

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Bomben-Anschlag von Manchester kehrt Ariana Grande nach Manchester zurück. Unter dem Motto „One Love Manchester“ sammelt sie am Sonntag mit Justin Bieber und Coldplay Spenden für die Familien der Opfer.

Außerdem sind Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams und Take That beim Benefizkonzert dabei. Mit den Stars auf der Bühne stehen wird auch ein Schülerchor aus Manchester.

Das Konzert findet auf dem Kricket-Gelände von Old Trafford statt. Dort gibt es Platz für 50.000 Menschen. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen enorm sein. Die BBC wird das Konzert live übertragen.

Stars teilen „One Love Manchester“

The music community stands together with love and in solidarity. I am humbled to be a part of this show ❤️🇬🇧 Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 30. Mai 2017 um 10:54 Uhr

Justin Bieber, Take That und Usher haben das Logo des Events online geteilt. Katy Perry schreibt dazu auf Instagram: „Wir stehen zusammen mit Liebe und Solidarität. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Show sein zu dürfen.“

Vor ein paar Tagen hat Ariana Grande bereits berührende Worte an die Familien der Opfer und ihre Fans geschrieben. „Wir werden den Hass nicht gewinnen lassen“, lautet ihre Botschaft.

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 26. Mai 2017 um 11:00 Uhr

Millionen für die Familien der Opfer

Der Erlös des Konzerts geht an den „Manchester Emergency Fund“, den die Stadt Manchester zusammen mit dem Roten Kreuz eingerichtet hat.

Etwa 7 Millionen Euro sind seit dem Anschlag, bei dem 22 Menschen ums Leben gekommen sind, an Spenden zusammen gekommen. Durch das Konzert sollen nochmal über zwei Millionen Euro dazu kommen.

Fans, die beim Ariana Grande Konzert am 22.Mai dabei waren, bekommen Gratistickets. Für alle anderen gehen die Tickets am Donnerstag um 11 Uhr in den Online-Verkauf.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 31. Mai 2017 (Max Bauer)