Zyste aufgeplatzt: Koller hofft auf schnelle Alaba-Genesung

Topstar David Alaba hat am Mittwoch das erste Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Teamcamp in Stegersbach verpasst. Der 24-Jährige von Bayern München laboriert eineinhalb Wochen vor dem so wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Irland (11. Juni) an Knieproblemen.

ROBERT JAEGER / APA / picturedesk.com

ÖFB-Teamchef Marcel Koller hofft, dass David Alaba trotz seiner Probleme mit dem linken Knie spätestens nächste Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann. „Wir haben gesagt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen“, erklärte der Schweizer Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz.

Laut Koller sei eine Zyste in Alabas Knie aufgesprungen, sodass sich nun Flüssigkeit im Gelenk befinde. „Er spürt bei der Streckung noch ein bisschen ein Klemmen“, schilderte der Teamchef. Koller bestätigte, dass die Probleme eine Folge der Verletzung Ende April seien. „Beim Mainz-Spiel hat er das verspürt. Er ist dann auch frühzeitig ausgewechselt worden.“ (APA/CC)