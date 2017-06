Danny Lawson / PA / picturedesk.com

Katy Perry kommt im Juni 2018 nach Wien

Am 9. Juni erscheint Katy Perrys neues Album „Witness“. Fast genau ein Jahr später, am 4. Juni 2018, wird die gleichnamige Tour den US-Popstar endlich wieder in die Wiener Stadthalle führen.

„Witness: The Tour“ ist Katys erste seit der 151 Dates umfassenden „Prismatic World Tour“, die 2015 endete und vom „Rolling Stone“ als „Show, die die Netzhaut beschädigt und dich einfach umhaut“, gelobt wurde.

Tickets für die Wien-Show sind ab Freitag, den 9. Juni 10.00 Uhr erhältlich, der exklusive Online-Presale läuft von 8. Juni 10.00 Uhr – 9. Juni um 9.00 Uhr.

Danny Lawson / PA / picturedesk.com

Neues Album nach kurzer Schaffenspause

In den vergangenen zehn Jahren hat Katy weltweit über 40 Millionen Alben verauft. Und: Sie ist die Person mit den meisten Followern auf Twitter.

Mit „Witness“ findet Katy Freiheit, Freiheit durch die Änderungen in ihrem eigenen Leben genauso wie in der Welt rundherum, und liefert Songs, die genauso anregen innezuhalten und nachzudenken wie auch dazu etwas in Bewegung zu setzen.

Zwei Titel aus dem neuen Album hat die Sängerin bereits veröffentlicht: „Chained to the Rhythm“, in dem Skip Marley, Enkel von Reggae-Legende Bob Marley, einen Auftritt hat, sowie „Bon Appetit“, in dem die Sängerin mit dem Hip-Hop-Trio Migos aus Atlanta zusammenarbeitet.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 2. Juni 2017