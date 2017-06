Diese Promis kritisieren Trump für Klimaabkommen-Ausstieg

Neben Politikern und Politikerinnen und Geschäftsleuten haben auch viele Prominente US-Präsident Donald Trump für seinen Ausstieg aus dem Klimaabkommen von Paris kritisiert. "Heute hat unser Planet gelitten. Es ist wichtiger, als je zuvor, zu handeln", twitterte Star Leonardo DiCaprio.

Der Oscar-Preisträger setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein und bat auf Twitter darum, Umweltorganisatoren zu unterstützen.

Today, our planet suffered. It’s more important than ever to take action. #ParisAgreement https://t.co/FSVYRDcGUH