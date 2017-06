Frédéric Cirou / PhotoAlto / picturedesk.com

Online-Dating: So flirten wir am liebsten im Internet

Nicht nur Digital Natives, sondern auch deren große Brüder und Schwestern sind im Internet auf der Suche nach einer Partnerschaft. Das zeigt eine neue Studie der Online-Dating-App Whispar. Was dabei auffällt: Seriöse Plattformen sind in, scheinbar originelle Anmachsprüche out.

Sie sind jung und chronisch unverbindlich? Nein, weit gefehlt! Eine Umfrage der in Österreich gelaunchten Dating-Plattform Whispar unter 654 Singles ab 18 Jahren räumt endgültig mit den Klischees auf.

Liebe auf den ersten Blick

„Jede und jeder Zweite, die oder der unsere Plattform nutzt, gehört der Generation 35 plus an. Und 60 Prozent sind der Meinung, dass es auch beim Online-Dating Liebe auf den ersten Blick gibt“, sagt Whispar-Gründer Florian Gutmann.

Die Singles halten nichts von Anmachsprüchen. Im Gegenteil: 85 Prozent der befragten User meinen, dass Aufreißmaschen nicht funktionieren. „Jeder Zweite ist sogar restlos davon überzeugt. Sicherheit und Seriosität sind den Userinnen und Usern besonders wichtig“.

Warum ist Online-Dating so beliebt?

Ein wichtiger Grund scheint zu sein, dass man online leichter jemanden kennen lernen kann, meinen drei Viertel der Befragten. 40 % ergreifen sofort die Initiative, wenn sie jemanden entdecken, der/die ihnen gefällt. 15 überlegen ca. eine Stunde und „legen dann los“. Eben so viele nehmen sich ein paar Stunden Zeit, bevor sie den ersten Schritt wagen, etwas mehr als ein Viertel sogar noch länger.

Wie bricht man das Eis?

Auf diese Frage meinen 70 % der befragten Singles „Hallo wie geht`s?“ oder Ähnliches wäre die beste Eisbrecher-Methode, 14 % ein netter Kommentar zum Onlineprofil und 9 % versuchen mit einem Kompliment in Kontakt zu treten.

(Anastasia Lopez)