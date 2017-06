Frank May / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Snapchat bringt Kamera-Sonnenbrille nach Europa

Eine Kamera-Sonnenbrille für die vor allem bei der jungen Zielgruppe beliebte Wegwerf-Selfie-App Snapchat kommt nun auch nach Europa. Die Betreiberfirma Snap will das Gerät genauso wie in den USA über gelbe Automaten verkaufen, die für kurze Zeit an verschiedenen Orten aufgestellt werden.

Snapchats „Spectacles“ nehmen auf Knopfdruck kurze Videos auf, die dann auf Snapchat hochgeladen werden können.

We visited the #Snapbot at the London Eye to see what all the fuss was about and what a Spectacle it was! #snapchat #snapchatspectacles #spectacles #socialmedia #socialmediamarketing #video #london #londoneye Ein Beitrag geteilt von Spectrecom Films (@spectrecomfilms) am 2. Jun 2017 um 7:08 Uhr

In Österreich ist das Gerät online erhältlich, der Preis beträgt knapp 150 Euro. Verkaufsautomaten befinden sich momentan in Berlin, Paris, London, Barcelona und Venedig. Auf der Homepage des Geräts sollen täglich neue Aufstellorte angekündigt werden.

Kaum Bedenken bei Datenschutz

Die Kamera der Brille nimmt die Umgebung in einem Winkel von 115 Grad auf, und das Format der Videos ist kreisrund, was das Sehfeld des menschlichen Auges nachahmen soll. Ein Licht an der Brille zeigt an, dass die Aufnahme läuft. Die Clips werden danach per Bluetooth-Funk oder WLAN ans Smartphone übermittelt. Datenschutzbedenken angesichts der Funktion wurden in den USA im Gegensatz zur inzwischen eingestellten Datenbrille Google Glass nicht laut.

#snapchat #spectacles #Think3000 #thephoto #camerawar #lockinginusers Ein Beitrag geteilt von Think3000 (@think3000) am 2. Jun 2017 um 7:33 Uhr

Snap nennt keine Absatzzahlen, aber die jüngsten Quartalsergebnisse legen nahe, dass im vergangenen Vierteljahr bis zu 60.000 davon verkauft wurden. Zugleich hieß es Anfang Mai, mit der Brille seien bisher fünf Millionen „Snaps“ gemacht worden.

Lovely vending machine #spectacles 😎 Ein Beitrag geteilt von DAVSEN (@davsen) am 2. Jun 2017 um 5:01 Uhr

Snap wurde mit seinen von allein verschwindenden Fotos in der Snapchat-App populär, will aber inzwischen als innovativer Kameraanbieter wahrgenommen werden.

(red, ORF.at/Agenturen/ Anastasia Lopez)