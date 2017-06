JFK / EXPA / picturedesk.com

Match- und Sympathiepunkte für Dominic Thiem

Der Erfolgslauf des Tennis-Stars aus Niederösterreich hält bei den French Open in Paris weiter an. Nach dem dritten Dreisatz-Sieg in Folge steht Dominic Thiem ohne Satzverlust im Achtelfinale.

Nächster Gegner ist Horacio Zeballos aus Argentinien. Der 23-Jährige spielt sich immer mehr in die Herzen der Fans und das nicht nur deshalb weil er gut Tennis spielt, sondern auch ein sehr fairer und sympathischer Spieler ist.

Im Drittrundenspiel gegen den US-Amerikaner Steve Johnson findet Dominic Thiem nach dem Sieg tröstende Worte, der Vater von Johnson ist erst kürzlich verstorben.

(Daniel Teissl)