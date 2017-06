©Universal Music

Meet & Greet: Triff Amy Macdonald vor ihrem Auftritt

Seit ihrem neuen Album reden alle über Amy Macdonald. Du aber kannst mit ihr persönlich darüber reden! Denn wir checken dir ein Date mit dem britischen Superstar: Am 23.6. Backstage beim Ö3-Konzert am Wiener Donauinselfest kannst du sie vor ihrem Auftritt auf der Ö3-Bühne persönlich treffen!

Die schottische Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin schaffte schon als Teenager mit „This Is The Life“ den großen Durchbruch. An einen Popstar dieser Oberliga kommen selbst die treuesten Fans in der Regel nicht viel näher heran als bis zum Bühnenrand. Für Ö3-Hörer macht Amy Macdonald aber jetzt eine Ausnahme.

Sie nimmt sich Backstage Zeit für ein kurzes Plauscherl. Ein gemeinsames Foto sollte auch machbar sein und Autogramme sowieso.

Was würdest du Amy gerne fragen?

Melde dich also am besten sofort an und wer weiß, mit ein bisschen Glück könnte dein Traum wahr werden.

