Ludwig Mallaun / picturedesk.com

Unwetter und Orkanböen zu befürchten

Die Kaltfront eines Tief über den Britischen Inseln überquert heute im Lauf des Tages Österreich. Neben heftigen Regenschauern und Gewittern, die örtlich Hagel bringen können (im Tiroler Unterland, im Norden Salzburgs, Oberösterreich und im westlichen Niederösterreich), kommt auch stürmischer Westwind auf.

Ab dem Nachmittag, vor allem aber am Abend, muss man in Oberösterreich, in Niederösterreich, Wien und möglicherweise auch im Nordburgenland mit Sturmböen um 100 km/h rechnen. Stellenweise sind auch Orkanböen über 120 km/h zu befürchten.

Das sind die Auswirkungen

Der Sturm dauert zwar nur ein paar Stunden, doch der Wind kann zu Schäden führen. Die mittlerweile voll belaubten Bäume bieten eine große Angriffsfläche. Äste können abbrechen oder gar ganze Bäume umstürzen. Vor dem Joggen im Freien, speziell in Waldgebieten oder Parks ist am Nachmittag und Abend abzuraten.

Auch Plakatwände können umgeworfen werden sowie Teile von Fassaden- oder Dach-Verkleidungen und ähnliche Objekte können abgetragen werden und herunterstürzen. Der Verkehr kann beeinträchtigt werden.

Denk an deine Gartenmöbel, Sonnenschirme und Wäscheständer, sichere das Trampolin der Kinder, sowie generell lose Gegenstände auf der Terrasse oder im Garten. Am besten Fenster geschlossen halten.