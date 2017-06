Tierpark Mautern

Einzigartig: Polarworf-Welpen auf die Welt gekommen

Sehnsüchtig erwartet, endlich haben sie geworfen. Der Wolfwurf am wilden Berg (Tierpark in Mautern)ist ein einzigartiges Ereignis, da diese Tierart weitgehend unerforscht ist. In freier Wildbahn leben sie 7 Jahre, im Gehege bis zu 17 Jahre.

Die kleinen Polarworf-Welpen haben sich jetzt erstmals blicken lassen: mit ihren vier Wochen sind sie neugierig aus ihrem Versteck gekommen. Nach einer Tragzeit von bis zu 65 Tagen kommen im Schnitt 4 bis 6 Jungtiere an einem geschützten Ort auf die Welt.

Wenn nahezu das ganze Jahr Schnee liegt, haben Polarwölfe ein weißes Fell. Ihr Lebensraum ist in den Inseln der kanadischen Arktis bis nach Grönland. In unseren Gegenden ist die Farbe ihres Fells gräulich bis gelblich. Wühlmäuse, Schneehasen, und Rentiere essen Polarwölfe besonders gerne.

(Anastasia Lopez)