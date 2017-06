ERIC FEFERBERG / AFP / picturedesk.com

Alle lieben unseren Dominic Thiem

Nach seinem heutigen Sieg gegen Novak Djokovic bei den French Open steht Thiem in der Tenniswelt noch höher im Kurs als schon zuvor. Sensationell zwingt er den Serben in die Knie. Zwei seiner Gegner sehen ihn aber schon länger in TOP Position.



Roger Federer, Rafael Nadal, gleich zwei der „Big Four“, die um Platz eins der Weltrangliste kämpfen, sehen den Niederösterreicher in Zukunft ganz weit vorne.

„Die Wahrheit ist, dass ich gegen einen Gegner gespielt habe, der in den nächsten fünf bis zehn Jahren um die wichtigsten Titel im Tennis kämpfen wird. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich gewonnen habe“.

Lobende Worte nach dem Finale von Madrid von Sandplatz-König Rafael Nadal.

Auch Roger Federer findet bereits im April nach einem Charity Match nur positive Worte für Thiem. Für Federer zählt der 23- jährige Niederösterreicher zu den härtesten Konkurrenten um die Position als Nummer 1 der Welt, sogar schon in diesem Jahr.

Hitradio Ö3/Teissl

Dominic Thiem wird aber nicht nur für seine sportlichen Leistungen geschätzt. Er zeigt nach seinem Achtelfinal-Einzug bei den French Open nämlich auch menschliche Größe. „Es ist eine Tragödie, was hier passiert ist“, meinte der Niederösterreicher nach seinem Drei-Satz-Erfolg über Steve Johnson, dessen Vater vor wenigen Wochen überraschend verstarb. Beim Shakehands fand Thiem deshalb auch einige Worte des Beileids für seinen Kontrahenten. Eine Geste die auch Roger Federer gefällt, deshalb teilt er den Bericht sogar auf Facebook.

Bereits bei der Saisonvorbereitung auf Teneriffa im März macht Thiem auf sich aufmerksam. Mehrere 160 km/h schnelle Grundschläge von Vor- und Rückhand und auch Servicegeschwindigkeiten um die 225 km/h – Thiems Potenzial lässt so manchen staunen. Auch den früheren Spieler und nunmehrigen ESPN-Tennisexperten Brad Gilbert: „Von seinem Spiel her ist er der explosivste Offensivspieler. Keiner schlägt den Ball schneller als er.“

Das große Lob für Thiem beschränkt sich aber nicht nur auf die Sportwelt. Der deutsche Comedian Oliver Pocher twitter nur wenige Minuten nach dem Sieg über Djokovic.

Das sagen internationale Medien über Thiem

Die Frankfurter Allgemeine schießt in ihre Onlineausgabe nur kurz nach dem Sieg von Thiem über Djokovic die Schlagzeile „Volle Pulle, volle Kanone“ raus. Dominic Thiem spielt Tennis mit dem Karacho einer Abrissbirne und hat sich in die Weltelite manövriert.

Und auch CNN International twittert über den 23-Jährigen Thiem.

Novak Djokovic knocked out of French Open quarterfinals by Dominic Thiem https://t.co/0Bbjkp6cLV pic.twitter.com/yOYW8fTwRS — CNN International (@cnni) 7. Juni 2017

Die Neue Zürcher Zeitung hat erst am Samstag getitelt „Irgendwann werden selbst Federer und Co. abtreten. Ein möglicher Erbe ist Dominic Thiem“.

Auch die Tennisplattform tennisnet.com berichtet gern über Dominic Thiem. Erst am Dienstag haben sie ein Video gepostet, das Thiem vor seinem ersten Auftritt bei den French Open vor sieben Jahren zeigt. „Wahnsinn, wie die Zeit vergeht“.

(Michi Heininger)