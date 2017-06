Suche nach hilfreicher Jungmama geht viral

Es sind genau solche Postings, die in Zeiten von Hasskommentaren in Sozialen Netzwerken doch an das gute im Menschen glauben lassen. Eine junge Mama sucht via Facebook nach jener Frau, die ihr im Tierpark Haag am Pfingstsonntag helfend unter die Arme gegriffen hat - knapp 35.000 Mal ist das Posting bereits geteilt worden.

„An die liebe unbekannte junge 2fach-Mädls Mama, die uns heute im Tierpark Haag den Tag gerettet hat“ fängt Gertraud Heinreichsberger aus dem Mostviertel ihr Posting an, dann erzählt sie, was genau passiert ist. „Du hast mir meine von oben bis unten angespiebene 5monatige Tochter gehalten, damit ich Sachen zum Saubermachen und umziehen suchen konnte (mein Mann war mit meinen anderen beiden Töchtern am anderen Ende des Spielplatzes).“

Suche nach der Unbekannten

Kurzum, die Jungmama hatte keinen Body für Tochter Luisa mehr bei der Hand, die Unbekannte hat mit einem Kleidungsstück ausgeholfen. Jetzt ist Gertraud Heinreichsberger auf der Suche nach ihrer Helferin in der Not. „Liebe Freunde, ich würd mich freuen, wenn ihr meine Nachricht teilt, damit ich die junge Mama vielleicht auf diesem Weg erreiche.“

(Michi Heininger)