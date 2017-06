KIYOSHI OTA / EPA / picturedesk.com

Die Clooney Zwillinge sind da

Anders als bei anderen Promibabys gibt’s sogar direkt nach der Geburt schon die Namen der Beiden: Ella und Alexander sind am Dienstagmorgen zur Welt gekommmen, bestätigt ein Sprecher von Amal und George Clooney.

„Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich und es geht ihnen gut“, heißt es in der Mitteilung. „George ist betäubt und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen“, geht der Text witzelnd weiter. Amals Schwangerschaft war Anfang des Jahres offiziell bekannt geworden. Das wars dann aber auch schon wieder mit den Infos. Auch ein kurzer Social Media Check bringt noch keine ersten Bilder der Babys - wir sind gespannt. Das letzte offizielle Foto von Amal stammt vom 29. März und ist in London in Begleitung ihrer Mutter Baria entstanden. Danach hat sie sich zurückgezogen.

Matrix / Zuma / picturedesk.com

Luxusgeburt

Wie US-Medien im Vorfeld berichtet haben, sollen die Zwillinge im berühmten Kensington-Flügel des „Chelsea & Westminster Hospitals“ zur Welt gekommen sein. Dort hat auch schon Herzogin Kate ihre zwei Kinder bekommen. Eine der 14 Luxus-Suiten soll stolze 6500 Euro pro Nacht kosten. (APA)