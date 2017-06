Triff Coldplay backstage beim Ö3-Konzert

Zugegeben, das ist jetzt ein bissl arg knapp. Aber soeben vom Management bestätigt: Du und deine Begleitung können Coldplay treffen! Am Sonntag beim ausverkauften Ö3-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Und zwei Tickets gibt’s noch obendrauf.

Das Ö3-Konzert von Coldplay 11. Juni 2017, Ernst-Happel-Stadion, Wien

Chris Martin hat zugesagt. Johnny Buckland, Will Champion und Guy Berryman hätten auch Zeit. Vier der größten Rockstars unseres Planeten. Ihr Arbeitsplatz ist das Stadion. Kaum eine andere Band verkauft momentan weltweit so viele Konzertkarten wie Coldplay. Im Schnitt kommen mehr als 50.000 Zuschauer pro Show. Auch das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist knallvoll. Alle wollen Coldplay sehen. Aber nur du kannst sie hautnah erleben. Von Angesicht zu Angesicht.

Charles Sykes / AP / picturedesk.com

Am 31. März 2016 haben Coldplay ihre A-Head-full-of-Dreams–Tour in Buenos Aires gestartet. Seitdem haben sie nur ausverkaufte Stadionshows gespielt, egal ob in Mexico City, Chicago, Melbourne, Seoul oder zuletzt in Lyon. Legendär war auch ihr Auftritt bei One-Love-Manchester, dem von Ariana Grande organisierten Benefizkonzert zugunsten der Angehörigen der Opfer des Terroranschlags in Manchester.

Ihr unglaublicher Erfolg gäbe ihnen allen Grund, völlig abzuheben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Weltstars sind am Boden geblieben und nehmen sich bei Meet & Greets viel Zeit für ihre Fans. Autogramme, Selfies und ein nettes Plauscherl sollten locker machbar sein.

Und wie gesagt. Der Preis beinhaltet auch zwei Konzertkarten für das seit Monaten restlos ausverkaufte Ö3-Konzert. Wie kann man mitmachen? Ganz einfach auf unsere Homepage gehen. Schreib uns, warum ausgerechnet du Coldplay treffen willst und was du sie beim Meet & Greet fragen würdest.

Deadline ist am 9. Juni um Mitternacht. Die Ziehung erfolgt dann im Ö3-Supersamstag bei Thomas Kamenar zwischen 6:00 und 12:00 Uhr. Viel Glück!

Dass Coldplay wissen, wie sie ihre Fans glücklich machen, haben sie zuletzt in München bewiesen. Ein Fan durfte Chris Martin auf der Bühne am Klavier begleiten:

Fan wird Gastmusiker bei Coldplay

Achtung Coldplay-Fans: Diese Infos braucht du fürs Konzert

„Ö3-Musikshow“ mit Thomas Kamenar, 9. Juni 2017 (Clemens Stadlbauer)