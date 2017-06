Gehörlose Sängerin beeindruckt US-Casting-Jury

Taschentuchalarm bei diesem emotionalen Auftritt. Die 29-jährige Mandy Harvey aus Ohio überzeugte mit ihrem eigenen Song „Try“ die Jury bei „America’s Got Talent“. Und das, obwohl sie nicht hören kann, was sie singt. „Über den Boden kann ich den Beat der Musik spüren“, sagt sie.

Mit 18 Jahren hat die Sängerin ihr Gehör verloren, was sie nicht davon abgehalten hat weiterzumachen. Der „Golden Buzzer“ von Chef- Juror Simon Cowell pulverisiert sie direkt in die Liveshows von „America’s got Talent“.

(VK)