Dominic Lipinski / PA / picturedesk.com

Achtung Coldplay-Fans: Diese Infos brauchst du fürs Konzert

Das Ö3-Konzert von Coldplay im Ernst-Happel-Stadion am 11. Juni ist ausverkauft. Wer pünktlich im Stadion sein will, sollte allerdings einige Sicherheitshinweise beachten und rechtzeitig von daheim wegfahren.

Für die Sicherheitskontrollen vor dem Ö3-Konzert sollten Fans etwas mehr Zeit als bei Konzerten dieser Größenordnung üblich einplanen. Bei der Anreise sollte ein ordentlicher Zeitpuffer eingeplant werden. In einer Aussendung teilte der Veranstalter mit:

Bei allen Coldplay Open Air-Konzerten in Deutschland und Österreich müssen sich die Besucher auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Wegen der anhaltenden möglichen Gefährdung durch Anschläge sind unter anderem zusätzliche Einlasskontrollen erforderlich, die längere Wartezeiten nach sich ziehen können. So werden Metalldetektoren eingesetzt und Bodychecks vorgenommen.

Der Zeitplan für das Ö3-Konzert von Coldplay

Damit du gut planen kannst, gibt’s hier den vom Veranstalter ausgeschickten Zeitplan für den Coldplay-Gig:

16:00 Uhr: Einlass

18:45 Uhr: Eröffnungsact - Lyves

19:30 Uhr: Support - ToveLo

20:45 Uhr: COLDPLAY

Aussendung des Veranstalters zu den Sicherheitsmaßnahmen (pdf)

Das darfst du (nicht) mitnehmen

Erlaubt sind:

- kleine Kosmetiktäschchen und Gürteltaschen -leere Trinkfaltflaschen mit einem Fassungsvermögen bis zu 0,5l

Nicht erlaubt sind:

- Speisen in Verpackung

- Rucksäcke, Koffer, Taschen (außer Gürteltaschen - siehe oben)

- Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen

- Helme

- Inline Skates, Skateboards

- Kameras, Audio- und Videorekorder

- Gopros, Tablets, Selfiesticks

- Schirme

- Flaschen, Dosen, Tetrapaks

Die Sicherheitshinweise des Veranstalters im Detail (pdf)

Mit Coldplay auf der Bühne

Was bei einem Coldplay-Konzert im positiven Sinn alles passieren kann, hat zuletzt ein Fan in München erlebt. Er durfte Chris Martin am Klavier begleiten.

Fan wird Gastmusiker bei Coldplay

Mehr Ö3-Konzert-Highlights

Coldplay eröffnen den Reigen der Superkonzerte dieses Sommers. Auch Robbie Williams, David Guetta und Guns ’n’ Roses kommen für Ö3-Konzerte nach Österreich. Wer, wann und wo - das erfährst du im

Ö3-Eventkalender