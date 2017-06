Universal

„Die Mumie“ ist zurück

1933 erwachte das bandagierte Grauen das erste Mal auf der Leinwand - „Die Mumie“. 1999 feierte sie ein Mega-Comeback mit Brandon Fraser in den Kinos und zwei weitere Fortsetzungen folgten. Fast zehn Jahre später erwacht sie erneut auf der Leinwand, mit einer neuen Story und noch mehr Hollywood-Stars.

Ein Kulthorrormotiv wird mit einem Multi-Millionen-Aufwand neu und zeitgemäß inszeniert: „Die Mumie“ ist zurück.

Vor 2.000 Jahren wurde die ägyptische Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella) tief unter der Erde eingesperrt – aus gutem Grund! Denn wie Expertin Jenny Halsey (Annabelle Wallis) aus Hieroglyphen entziffert, war Ahmanet als Anwärterin auf den Königsthron zu machtgierig und böse. Durch Mumifizierung und eine meterdicke Sandschicht sollte die Welt vor der Macht der Geschassten geschützt werden, doch nun wurde ihr Grab durch eine Bombenexplosion freigelegt und die Mumie ist erwacht. Ahmanet bahnt sich den Weg aus ihrem düsteren Grab hinein in unsere Gegenwart, in der es am Abenteurer Nick Morton (Tom Cruise) ist, Unheil von der gesamten Menschheit fernzuhalten. Die Tipps von Dr. Henry Jekyll (Russell Crowe) im Ohr, nimmt Nick den Kampf auf. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich in der Mumie unermessliche Wut und Bosheit angestaut und sie dürstet nach Rache…

Fazit:

Nach dem Superheldenhype der letzten Jahre, versucht Hollywood mit „Die Mumie“, alte Kulthorrorfiguren wiederzubeleben und das gelingt ihnen mit viel Action, spektakulären Stunts & Oscarveteranen wie Tom Cruise oder Russell Crowe überaus gut, für mich fast ein bisschen zu perfekt, zu glatt - das wirkt leider etwas seelenlos. Aber wer Action mag, bekommt echt was für sein Geld geboten - nämlich ein perfektes Stück Unterhaltung aus der Traumfabrik Hollywood und am Fließband wird bereits an der Fortsetzung geschraubt.

„Die Mumie“ bekommt von mir 7 von 10 Movie-Minute-Punkte

Filminfo:

Die Mumie, USA

Genre: Fantasy, Abenteuer, Horror

Länge: 111 Min

Regie: Alex Kurtzman

Darsteller: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 10. Juni 2017