Noel Gallagher spendet Geld von „Don’t Look Back in Anger“

Der Oasis-Song „Don’t Look Back in Anger“ entwickelte sich in den vergangenen Tagen zu einer Anti-Terror-Hymne. Wann immer der Song läuft, wird ab sofort Geld in den Hilfsfond für die Hinterbliebenen des Terroranschlags vom 22. Mai fließen.

Dies verriet Radio X-Moderator Gordon Smart, nachdem Noel Gallagher von vielen Künstlern für sein Fernbleiben am Benefiz-Konzert kritisiert wurde. Beim „One Love Manchester“-Konzert von US-Musikerin Ariana Grande trafen sich am vergangenen Sonntag viele Künstler in der britischen Metropole, um Geld für die Opfer des Attentats zu sammeln.

Geschwisterzwist auf Twitter

Auch Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher spielte am „One Love Manchester“-Benefizkonzert für die Hinterbliebenen des Terroranschlags in der nordwestenglischen Metropole, während sein Bruder und ehemaliger Bandkollege Noel im Ausland weilte.

Manchester id like to apologise for my brothers absence last night very disappointed stay beautiful stay safe LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5. Juni 2017

Per Twitter entschuldigte sich Liam für die Abwesenheit seines Bruders und schreibt: „Get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck“.

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5. Juni 2017

Was er nicht wusste: Bruder Noel war zwar nicht für einen Auftritt zu haben und begründete das Fernbleiben von dem Konzert mit einer länger geplanten Familienreise. Dafür teilte Noel den Organisatoren des Events mit, er würde die Lizenzeinnahmen spenden und der Nutzung von Oasis-Songs auf dem Konzert zustimmen. Dies machte nun der Radiomoderator Gordin Smart im Gespräch mit dem Musikmagazin „NME“ bekannt: „Ich glaube, es ist nur richtig es zu sagen, denn ich glaube nicht, dass es schon bekannt ist, weil er es selbst nie öffentlich erwähnen würde.“ (SC)