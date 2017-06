WERK

Song deines Lebens: Das ist die Nummer 1

Zehntausende Ö3-HörerInnen haben in den letzten Wochen für den Song ihres Lebens abgestimmt und dieser Songs hat Österreich ganz besonders geprägt: „I Am From Austria“ von Reinhard Fendrich.

Er ist eine lebende Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich - 36 Jahre lange Karriere als Sänger und Liedschreiber, unzählige Live-Auftritte, 17 Studioalben mit beinahe 250 Songs, in Österreich acht Nummer-Eins-Alben in Folge, darunter dieser Song, die inoffizielle österreichische Bundehymne - „I Am From Austria“ - hat das Leben der Österreicher geprägt.

Das sind die Top 1000 „Songs deines Lebens“

„Song deines Lebens“-Ranking

„Song deines Lebens“-Wertungstabellen

Die Ö3-Legenden aus 50 Jahren Ö3 feierten den „Song deines Lebens“

Die Top 1000 Songs die es auf die Liste geschafft haben, hat man seit Dienstag vier Tage lang in unserem großen Finale „Song deines Lebens“ auf Ö3 zu hören bekommen. Präsentiert von ehemalige Ö3-Moderatorinnen und Ö3-Moderatoren von Hary Raithofer und Gotthard Rieger bis Nora Frey und Doris Schretzmayer.

