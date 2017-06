„Carpool Karaoke“: Ed Sheeran nimmt den Mund zu voll

James Corden hat schon so einige große Stars zum „Carpool Karaoke“ in sein Auto gebeten. Diesmal durfte der britische Moderator Landsmann Ed Sheeran herumkutschieren.

Superstars wie Adele, Madonna, Jennifer Lopez und Michelle Obama haben schon als Cordens Beifahrer ihre Sangeskünste unter Beweis gestellt. Da ist die Latte für Ed Sheeran natürlich hoch gelegen. „Ich war so nervös bei dieser Show mitzumachen. Ich habe einfach nicht verstanden, was daran lustig sein soll, wenn ich in einem Auto meine Lieder singe“, gestand der Popstar während der Fahrt.

Video ansehen

Screenshot/Youtube

Mit der Gitarre als Handgepäck hatte der Sänger dann aber doch sichtlich Spaß. Und lieferte sich mit James Corden auch gleich ein Maltesers-Wettessen - das er mit 55:26 Schokokugeln natürlich haushoch gewann. (CC)