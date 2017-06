HERBERT P. OCZERET / APA / picturedesk.com

Diese Dinge sind am Nova Rock verboten

Beim Nova Rock in Nickelsdorf wird es heuer verstärkte Kontrollen geben. Heuer sind größere Taschen und Rucksäcke am Kerngelände verboten, dies gab Festivalintendant Ewald Tatar bekannt.

Bei den Zugangsschleusen zu den Bühnen werde das Personal aufgestockt und sorgfältig kontrolliert. Größere Taschen und Rucksäcke seien im Kerngelände heuer verboten. Auch Metalldetektoren werden bei den Schleusen zum Einsatz kommen.

Diese Gegenstände sind Verboten:

Glasbehälter, Flaschen, Dosen, Plastikflaschen und Plastikkanister und Hartverpackungen

Sperrige Gegenstände wie Hocker, Stühle, Kisten

Große Taschen, Rucksäcke (u.a. Trinkrucksäcke/Camelbaks)

Stangen, Schirme, Fackeln, Stöcke, sog. „Selfie Sticks“

Kettengürtel, Nietbänder und Nietgürtel (Spitznieten)

Ferngesteuerte Spielzeuge wie Autos, Flugzeuge, Helikopter u.ä.

Drohnen sowie andere Flugobjekte wie Luftballons, Himmelslaternen u.ä.

Die Nova-Rock Hausordnung zum Downloaden

Karl Thomas / allOver / picturedesk.com

Absolutes Verbot: Drohnen

Aufgrund der verstärkten Kontrollen sei zudem mit Wartezeiten zu rechnen. Bauch- oder kleine Umhängetaschen sollen aber weiterhin am Bühnengelände erlaubt bleiben. Tatar erinnerte außerdem daran, dass der Einsatz von Drohnen am Festivalgelände verboten ist. Das Thema Sicherheit sei momentan das Hauptthema, konstatierte der Festivalintendant. Man habe sich in den vergangenen Tagen und Wochen auf die Situation eingestellt, werde aber „definitiv in keine Panik verfallen“. Mehr als 120 Polizisten sollen pro Tag am Festivalgelände sein, laut Lentsch teilweise auch mit Langwaffen. An der Schnittstelle zum Caravan- und zum Campingbereich werde eine eigene Polizeidienststelle etabliert und rund um die Uhr besetzt sein. In einem eigenen Behördencontainer werden zudem bis zu zehn Mitarbeiter der Behörde an Ort und Stelle sein. (APA/SC)