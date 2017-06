Warner Bros.

Wonder Woman schlägt Supermänner

„Wonder Woman“ ist eine der ganz wenigen Superheldinnen und mit ihrem ersten großen Kinofilm lässt sie die letzen Werke von Batman und Superman nicht nur an den Kinokassen alt aussehen.

Inhalt

Vor ihrem Siegeszug als Wonder Woman (Gal Gadot) wurde die Amazonenprinzessin Diana zu einer unüberwindlichen Kriegerin ausgebildet. Erst von einem notgelandeten amerikanischen Piloten (Chris Pine)erfährt sie von den fürchterlichen Konflikten im Rest der Welt. Daraufhin verlässt sie ihre Heimat, weil sie überzeugt ist, dass sie der bedrohlichen Situation Herr werden kann. In dem Krieg, der alle Kriege beenden soll, kämpft Diana an der Seite der Menschen, entdeckt allmählich ihr volles Potenzial … und ihre wahre Bestimmung.

P.A. Straubingers Filmkritik

Im Vergleich zu anderen Superhelden-Spektakeln punktet „Wonder Woman“ nicht nur mit Action und Effekten sondern auch mit ein paar originellen Drehbuchideen und Pointen.

„Wonder Woman“ steckt „Man of Steel“ und „Batman vs. Superman“ locker in den Sack und entpuppt sich als beste DC-Comicverfilmung seit „The Dark Knight“

Bringt 7 von 10 weiblich-unterhaltsame Movie-Minute Empfehlungspunkte.

Filminfo

Wonder Woman

Action, Fantasy. USA 2017. 168 Minuten.

Regie: Patty Jenkins

Mit: Gal Gadot, Chris Pine

