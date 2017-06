Nova Rock - die Ö3-Anreisetipps

Vier Tage Rockmusik! Bis Sonntag stehen die Pannonia Fields bei Nickelsdorf im Burgenland ganz im Zeichen von Nova Rock. Zehntausende Zuschauer werden erwartet. Hier findest du die besten Anreisetipps der Ö3-Verkehrsredaktion.

Das Festivalgelände liegt bei Nickelsdorf kurz vor der ungarischen Grenze. Mit dem Auto erreichst du es am einfachsten über die Ostautobahn (A4) und die Autobahnabfahrt Nickelsdorf. Alle Zufahrten sind gut beschildert. Schon am Dienstag-Nachmittag sind die ersten Fans angereist – ausgestattet mit Zelt, Schlafsack oder sogar mit dem eigenen Wohnwagen. Für Mittwoch wird ein weiterer Schwung an Rockfans erwartet.

HERBERT P. OCZERET / APA / picturedesk.com

Auf der A4, der Ostautobahn, besteht Staugefahr - besonders im Gegenverkehrsbereich zwischen dem Knoten Schwechat und dem Flughafen. Schon kleinere Unfälle oder Pannen können kilometerlange Staus auslösen. Unvermeidbar sind die Staus dann auch in Fahrtrichtung Budapest vor der Abfahrt Nickelsdorf – zumindest auf der rechten Fahrspur. Wird der Andrang zu stark, leitet die Polizei den Verkehr bereits bei der Abfahrt Mönchhof ab. Auch die B10 zwischen Zurndorf und Nickelsdorf ist immer wieder überlastet.

Wer sich von Eltern oder Bekannten zum Festival bringen oder von dort abholen lässt, steuert am besten den Sportplatz Nickelsdorf an. Von dort pendeln Shuttlebusse regelmäßig zum Konzertgelände. Das ist die beste Anreisemöglichkeit, denn sonst ist die Zufahrt nur schwer möglich. Bitte den Shuttlebus auch für die Abreise einplanen. Denn eine Abholung direkt am Gelände ist nicht möglich!

Bequemer ist die Anreise mit dem Autobus. Wie schon in den Vorjahren fahren vom Busterminal Wien-Erdberg Busse direkt zum Festgelände in Nickelsdorf. Nach den Konzerten pendeln die Busse in der Nacht nach Wien zurück. Zusätzlich gibt es Busverbindungen aus Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberwart und Pinkafeld. 45 Minuten nach Konzertende fahren auch diese Busse zu ihrem Ausgangspunkt zurück.

Die ÖBB haben Sonderzüge organisiert, die jede Stunde direkt vom Bahnhof Wien-Meidling nach Nickelsdorf fahren. Oder du benützt die fahrplanmäßigen Züge vom Wiener Hauptbahnhof nach Nickelsdorf. Aber hier stehen Sitzplätze nur in eingeschränktem Ausmaß zur Verfügung. Vom Bahnhof Nickelsdorf pendeln Shuttlebusse zum Konzert. Die Benützung dieser Busse kostet für das ganze Wochenende 6 Euro.

Weitere wichtige Tipps:

Die Zufahrtsstrecke für Caravans ist bereits auf der A4 ab der Anschlussstelle Mönchhof beschildert.

Camping am Parkplatz ist verboten. Das Verbot wird behördlich kontrolliert. Campieren ist also nur auf den gekennzeichneten Campingplätzen gestattet.

Rettungs- und Versorgungswege müssen freigehalten werden. Falschparker werden rigoros abgeschleppt.

Auch die Einhaltung aller anderen Verkehrsregeln rund um das Nova-Rock-Gelände wird streng kontrolliert.

Im Ö3-Verkehrsservice hörst du zu jeder vollen und halben Stunde die aktuellsten Anreisetipps. Übrigens: Die Ö3-Verkehrsinformation erhältst du auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dein TMC-fähiges Navigationsgerät. Und solltest du einmal den Ö3-Verkehrsservice versäumt haben: Über die Gratis-App von Hitradio Ö3 kannst du den aktuellen Ö3-Verkehrsservice jederzeit nachhören!

Wo staut’s? - alle Verkehrsinfos live

Wo es aktuell staut, erfährst du natürlich via Radio im Ö3-Verkehrsservice und online in unserer interaktiven Verkehrskarte.

Wenn du den letzten Verkehrseinstieg im Radio verpasst hast, kannst du ihn jederzeit über die Ö3-Handy App nachhören.