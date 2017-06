Dieser haarige Badeanzug verwirrt das Internet

Der neue Hit im Netz ist eine haarige Sache: Wer auf Körperbehaarung steht, wird mit diesem Exemplar alle Blicke auf sich ziehen.

Wer sich nach etwas Körperhaaren sehnt, wird mit diesem Internethit des Online-Kleidungsshop „Beloved Shirts“ belohnt werden.

Tag someone who NEEDS this suit - we dare ya 👙 Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 29. Mai 2017 um 14:21 Uhr

Das Modell mit dem Aufdruck der behaarten Männerbrust heißt „Sexy Chest One Piece“ und ist passenderweise in der Kategorie „Shock the pool boy“ zu finden. Selbst die Rückseite besticht mit einem Rückenhaarmotiv.

My Summer bod is ready See what all the fuss is about 😵Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 10. Jun 2017 um 18:07 Uhr

In den sozialen Netzwerken spalten sich die Meinungen. Während die einen den Trend lustig finden, wollen andere nicht in Berührung damit kommen.

(Anastasia Lopez)