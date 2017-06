HERBERT P. OCZERET / APA / picturedesk.com

Prognose: So wird das Wetter am Nova Rock

Die gute Nachricht gleich vorweg, es wird keine Hitzeschlacht und auch keine Schlammschlacht.

Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein, kaum ein Wolke am Himmel und Temperaturen bis zu 28 Grad am Nachmittag. Am Abend bleibt es noch lange warm. In der Nacht kühlt es dann schön ab, 14 Grad sorgen für angenehmen Schlafkomfort.

Auch am Donnerstag scheint die Sonne den ganzen Tag, das bedeutet 16 Stunden lang, der Himmel präsentiert sich wolkenlos. Mit 29 Grad wird der Feiertag der heißeste Tag des Festivals. Wind: Fehlanzeige. Die Sonne brennt also gnadenlos herunter.

Am Freitag werden wir in der Früh von Regenschauern und Gewittern geweckt, bald kommt am Freitag aber die Sonne heraus. Heftiger Nordwestwind fegt über die Pannonia Fields – unser Tipp: Zelte gut fixieren, lieber ein Hering zu viel als zu wenig! Höchsttemperatur: 27 Grad.

Der Samstag wird dann ein Fall für die lange Hose. Bei kräftigem Nordwestwind mit Böen bis 80 km/h hat es maximal 22 Grad. Dazu wechseln Sonne und Wolken, am Vormittag kann ein kurzer Regenschauer durchziehen.

Der Sonntag wird ein schöner Sommertag mit viel Sonnenschein und 28°. Der Wind lässt nach.

