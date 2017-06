VOISIN / Phanie / picturedesk.com

Wasser im Ohr? So geht’s wieder raus!

Perfektes Badewetter im ganzen Land! Aber es gibt eine Sache die uns allen oft passiert und uns wahnsinnig macht: Wasser im Ohr! Wir haben die vier häufigsten Methoden um es wieder rauszukriegen getestet.

Methode 1: Kopf schief legen und leicht draufklopfen

Das machen die meisten instinktiv richtig, damit das Wasser aus dem Ohr rausrinnen kann. HNO-Arzt Christoph Arnoldner verrät aber noch einen zusätzlichen Expertentipp: Leicht am Ohr ziehen damit der Gehörgang weiter wird und sanft mit einem Haarföhn ins Ohr föhnen.

Methode 2: Kopf schief legen und hüpfen

Ist aus Expertensicht okay, weil der Gehörgang kein gerader Tunnel ist, sondern ein verzweigter Gang und man das Wasser damit rausschüttelt.

Methode 3: Luftballon aufblasen

Viele glauben, dass man das Wasser durch den Druckausgleich aus dem Ohr rausbekommt. Der Experte hält aber nichts davon, weil der Gehörgang dadurch nicht weiter wird.

Methode 4: Das altbekannte Wattestäbchen

Ein absolutes No-Go für HNO-Arzt Christoph Arnoldner. Nirgendwo anders am Körper liegt die Haut so direkt am Knochen auf und ist daher so empfindlich wie im Gehörgang. Wattestäbchen führen sehr oft zu Verletzungen und sollten daher gar nicht im Ohr angewendet werden. (Petra Mödlhammer-Prantner)

Ö3-Drivetime Show mit Olivia Peter, 14. Juni 2017