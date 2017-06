Hitradio Ö3

Andi Knoll kreiert sein eigenes Eis

Was macht Österreich während er moderiert? Ö3-Moderator Andi Knoll will es genau wissen. Immer freitags in der Ö3-Vormittagsshow (von 9.00 bis 12.00 Uhr) besucht er einen Betrieb im Land und sendet LIVE von dort.

Das Wochenende wird heiß, deswegen hilft Andi Knoll heute im Betrieb Heilingeis in Lockenhaus mit.

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kreiert es sein erstes eigenes Eis. Der krönende Erfolg heißt „Schwarzwälder Knoll“.

„Knoll packt an“

Jeden Freitag sendet Ö3-Moderator Andi Knoll die Ö3-Vormittagshow LIVE von draußen. Bisher war er u.a. in einem Gasthaus, einem Lebensmittelgeschäft, als Elektroinstallationstechniker-Lehrling, Skilehrer, Florist, Gärtner, Bäcker und Frisör im Einsatz, hat bei der Weinlese geholfen, Reifen gewechselt, Bräute eingekleidet, Post ausgetragen und als Assistenzlehrer Sport und Psychologie unterrichtet. Wer Andi Knoll auch gerne einen Vormittag lang als Praktikant in seiner Firma hätte, kann sich telefonisch unter 0800 / 600 600 (kostenlos aus ganz Österreich), per Mail (hitradio@oe3.at) oder per WhatsApp anmelden.

„Die Ö3-Vormittagsshow“ mit Andi Knoll, 16. Juni 2017 (Anastasia Lopez)