Meet & Greet: Triff Cro backstage bei der Ö3-Bühne

Cro ist der beliebteste Panda im Musikbusiness. Seine Hits belegen die Spitzenposition in den Charts, und mit etwas Glück kannst du ihn persönlich kennen lernen.

An einen Popstar dieser Oberliga kommen selbst die treuesten Fans in der Regel nicht viel näher heran als bis zum Bühnenrand. Für Ö3-Hörer macht Cro aber jetzt eine Ausnahme. Denn wir checken dir ein Date mit dem deutschen Superstar: Triff Cro hinter der Ö3-Bühne am Wiener Donauinselfest!

Er nimmt sich backstage für dich Zeit, ein gemeinsames Foto sollte auch machbar sein und Autogramme sowieso. Dort, wo sonst nur die Crew hinkommt, kannst du ihn kennen lernen.

Was würdest du Cro gerne fragen?

Melde dich also am besten sofort an und wer weiß, mit ein bisschen Glück könnte dein Traum wahr werden.

Viel Glück!

