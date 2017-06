MICHAEL NELSON / EPA / picturedesk.com

Die heißesten Games für den Herbst

Diese Woche ist die größte Messe der Gamesbranche, die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) in Los Angeles zu Ende gegangen. Wie im Ö3-Wecker berichtet gibt ab November eine neue Spielonsole - die Xbox One X, die gegen die PS4 Pro antritt. Doch viel wichtiger: was werden wir in den kommenden Monaten zocken?

Bereits im August gibt’s die ersten Blockbuster, wie zum Beispiel der „Uncharted“-Ableger „The Lost Legacy“ kommt am 23. August und da gibt es wieder Action a la Indian Jones. Nur diesmal gibt es doppelte Frauenpower in Form eines Heldinnen-Duos.

Eine Woche später, am 29. August wirds richtig bunt und gaga auf der Nintendo Switch, wenn diese zwei Kultserien aufeinandertreffen - „Mario + Rabbids Kingdom Battle“ für Nintendo Switch. Ein eigentlich anspruchsvolles Rundenstrategie-Game mit hohem Blödelfaktor.

Noch mehr Weltraum Action gibt es ab 6. Spetember mit Destiny 2 für Playstation 4, Xbox One und PC.

und wie jedes Jahr im Herbst kommt am 29. September gibt’s wie jedes Jahr ein neues FIFA - genauergesagt FIFA 18 und die ersten Kritiker sind sich bereits einig - es fehlt nicht mehr viel und man kann das Spiel von einer Liveübertragung im TV nicht mehr unterschieden.

Im Oktober kommen Zocker nicht mehr zu Ruhe. Es beginnt am 3. Oktober mit der Rennsimulation „Forza Motorsport 7“ - eines der ersten neuen Games in Ultra HD. Eines der ersten neuen Spiele, die nativ in 4K-Auflösung mit 60 Frames pro Sekunde auf der neuen Xbox One X laufen

Ab 27. Oktober gibt es gleich zwei Blockbuster: Nach 2 Jahren Pause erscheint ein neuen „Assassin’s Creed Origins“ für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Gleichzeitig feiert der niedliche Installateur sein Debüt auf der Switch mit „Super Mario Odyssey“. Spielerisch neu ist vor allem Marios magische Mütze, mit der er sich in Gegner und sogar in Gegenstände verwandeln kann.

Aus österreichischer Sicht besonders erfreulich: Das vielfach prämierte und maßgeblich unter Wiener Leitung entwickelte Spiel „Ori and the Blind Forest“ geht mit „Ori and the Will of the Wisps“ auf der Xbox in die Fortsetzung. Wann, ist noch unklar, einen ersten Trailer gibt es bereits.

Ab 4. November: Xbox One X will Playstation Pro vom Thron stoßen