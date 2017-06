Madonna wünscht sich alles Gute zum Vatertag

US-Popstar Madonna hat sich selbst zum Vatertag gratuliert. Die Sängerin postete am Sonntag Fotos von sich und ihren sechs Kindern.

Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum Muttertag, Madonna. Und auch alles Gute zum Vatertag für mich. Denn seien wir ehrlich: Ich bin die Mommy und der Daddy.“ Am Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.

And Happy Father'. Day to Me too because lets face it ...,,..,,,,,... Im the Mommy and the Daddy. I don't care what the papers say. 🙌🏻🙌🏻🙌🏻😂💘 pic.twitter.com/RTVN9yjocA