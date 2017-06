Post zieht Vogelfamilie auf

In Irland hilft die lokale Post dabei, eine Vogelfamilie aufzuziehen. Im Landkreis Cavan hat die Post in der Nähe eines Postkastens ein Schild aufgestellt mit den Worten:“ Postkasten geschlossen, weil hier eine Vogelfamilie brütet“

Laut dem Nachrichtensender BBC, glaubt der Briefträger, dass es sich bei der Vogelfamilie um Spatzen handelt. „Wir lassen die Natur in Ruhe“, sagt die lokale Post. "Wenn die Vögel wieder weg sind, öffnen wir den Briefkasten wieder.“ Es ist zwar nur eine kleine Geste, zeigt aber, dass die irische Post ein Herz für Tiere hat.

A post box situated on the road between Ballinagh and Gowna by Sally O'Dowd (via @theanglocelt) pic.twitter.com/avFjUFrerm