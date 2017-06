Nasa entdeckt zehn neue erdähnliche Exoplaneten

Die felsigen Exoplaneten könnten möglicherweise Wasser enthalten und so Leben ermöglich, so die US-Raumfahrtbehörde. Entdeckt worden sind die zehn neuen Planeten mit Hilfe des Kepler-Weltraumteleskops.

Das Teleskop hat laut Nasa insgesamt 219 neue potenzielle Exoplaneten entdeckt, doch nur wenige von ihnen weisen erdähnliche Charakteristika auf:

Dazu gehört neben der Größe vor allem die Distanz, die die Planeten zu ihrer Sonne haben. Mit der neusten Entdeckung sind jetzt 50 erdähnliche Planeten in der Milchstraße bekannt - insgesamt wurde die Existenz von 2.235 Exoplaneten bestätigt.

