Das Ö3-Wecker-Team begeht den Welt-Yoga-Tag

Am heutigen 21. Juni bestreitet das Ö3-Wecker-Team mit Sandra König und Sigi Fink den Welt-Yoga-Tag. Der Tag beruht übrigens auf einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Die Resolution wurde von der indischen Regierung initiiert und von 177 Mitgliedsstaaten (derzeit 193) unterstützt.

gen der Vereinten Nationen für diesen Weltyogatag war auch, die Verbindung von traditionellem Yoga mit moderner Wissenschaft tiefer zu verankern und zu zeigen, dass Yoga gerade in der heutigen Zeit, Menschen in aller Welt sehr viel helfen könne, den Herausforderungen des Alltags gesünder und stressfreier zu begegnen.

Der Sonnengruß (Sanskrit: Surya Namaskar) besteht aus einer Abfolge von zwölf kraftvollen Asanas, die dazu verhelfen, den Körper in Form und den Geist ruhig und gelassen zu halten.

Zum Weltyogatag gibt es auch einige Veranstaltungen in Österreich:

• Salzburg: Am 21. Juni findet der Weltyogatag am Mozartplatz statt. Jeder kann vorbeischauen, zum Zuschauen, zum Fragestellen und zum Mitmachen.

• Im Graz im Volksgarten geht es ab 18 Uhr auf die Matte

• In St. Pölten im Hammerpark beim Tiergarten ab 17 Uhr

• Und Linz wird die Sommersonnwende mit 108 Sonnengrüssen gefeiert ab 17 Uhr 30 auf der Donaulände zwischen Lentos und Brucknerhaus

