Linkshänder sind die besseren Mathematiker

Ungefähr 10 bis 14 Prozent von uns sind Linkshänder bzw. Linkshänderinnen - und als solcher bzw. solche hat man’s nicht immer ganz leicht. Wir haben jetzt aber eine gute Nachricht für alle diejenigen, bei denen die linke Seite die dominante ist.

Wir leben nämlich in einer Welt, die für Rechtshänder designt ist: Computermäuse, Scheren etc. - all das ist auf die rechte Hand zugeschnitten. Und vor nicht allzu langer Zeit ist man in der Schule sogar noch zwangsweise umerzogen worden.

Aber: Linkshänder haben besondere Fähigkeiten

Das zeigt eine neue Studie der Universität Liverpool. Das Forscherteam hat die mathematischen Fähigkeiten von mehr als 2000 Schülern und Schülerinnen zwischen sechs und siebzehn Jahren überprüft.

Das Ergebnis: Vor allem bei komplexeren Rechenbeispielen haben Linkshänder wesentlich besser abgeschnitten als Rechtshänder. Bei einfachen Rechenaufgaben haben allerdings keine Unterschiede zwischen Rechts- und Linkshändern nachgewiesen werden können.

