Rainhard Fendrich performt Georg Danzer

Sonntagabend wird Rainhard Fendrich als Hauptact auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest singen. Davor hat er im Ö3-Wecker vorbeigeschaut und erzählt, was er von Georg Danzer gelernt hat und warum er so gerne unplugged spielt.

Er ist die Nummer 1 der Top 1000 der Liste der wichtigsten Songs der Menschen in Österreich, aus 50 Jahren Ö3 - Der Song deines Lebens: „I am from Austria.“

Zum 10. Todestag von Georg Danzer, dem „uneingeschränkten König des lyrischen Wiener Chansons“, hat er erzählt, was seine schönste Erinnerung mit ihm ist und was er von ihm gelernt hat.

Wie es sich anfühlt, auf der Ö3-Bühne zu stehen und was er für berührende Erinnerungen mit dem Donauinselfest verbindet:

Das sind die Stars auf der Ö3-Bühne

