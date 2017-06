Spatz wählt immer wieder Kopf einer Frau als Landeplatz

Ein junger Spatz hat in Bochum den Kopf einer Spaziergängerin als mehrfachen Landeplatz auserkoren. Der Sperling ist am Dienstag in der Mittagshitze auf der 41-jährigen Frau gelandet und hat sich kaum von dort vertreiben lassen, wie die Polizei am Mittwoch berichtet hat.

Die Frau hatte demnach Beamte um Hilfe wegen des anhänglichen Vogels gebeten.

Doch auch die Polizisten haben zunächst nicht helfen können. Vor ihren Augen hat der Spatz zwar so manche Runde gedreht- um dann aber immer wieder erneut auf dem Kopf der Frau zu landen. Mittlerweile kreist der Vogel laut Polizei aber wieder über der Ruhrgebietsstadt. (APA/JK)