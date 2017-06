Tim Rooke / Rex Features / picturedesk.com

Prinz Philip im Krankenhaus

Der britische Prinz Philip, 96 Jahre alt, ist in der vergangenen Nacht wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch in London mit.

Der Ehemann von Königin Elizabeth II. sei aber guter Dinge. Es handele sich um eine Infektion nach einer Vorerkrankung. Prinz Philip hatte Anfang Mai angekündigt, im Herbst in Pension gehen zu wollen und keine öffentlichen Repräsentationspflichten mehr wahrzunehmen. Er steht seit 65 Jahren als Prinzgemahl an der Seite der Queen.

Die Königin werde auf dem Laufenden gehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach der Queen’s Speech, ihrer Ansprache zur Eröffnung der Sitzungsperiode des Parlaments, werde sie wie geplant am Nachmittag nach Ascot fahren und beim Pferderennen zuschauen. (APA/JK)