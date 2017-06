Maturastreich-Trend: Autos in der Schule

Zahnpasta an den Türschnallen, Tische vor den Klassentüren, Labyrinthe aus Bierkisten, Lehrerkarikaturen in den Gängen... Maturastreiche hat es auch heuer jede Menge gegeben. Aber auffallend war ein Trend: Autos im Schulhaus.

Dabei beweisen die Maturanten viel Kreativität: Letzte Woche haben die 8. Klassen des BRG Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt extra eine eigene Konstruktion gebaut, damit sie einen angesprayten Kleinwagen über die Schulstiege in die Aula bekommen.

Die HTL in Mödling hat das am Dienstag noch einmal getoppt: Die 5B hat einen Original-Trabi in einem Klassenzimmer geparkt. Dafür wurde das Auto extra aus Ungarn importiert und dann komplett zerlegt damit es in durch die 1,20 breite Tür passt.

Mittlerweile steht das Auto in der KFZ-Abteilung der Schule. Dort dient es ab sofort als Schulungsobjekt.

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter am 21.6. 2017 (Petra Mödlhammer)