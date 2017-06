Paramount

Ritter und Aliens - „Transformers 5“

In der fünften Kino-Auflage von „Transformers“ gibt es Mittelalteraltermystik und neben Mark Wahlberg auch neu Sir Anthony Hopkins vor die Kamera. Bringt „Transformers - The Last Knight“ endlich Abwechslung in die Serie ?

Inhalt

Zwei Spezies im Krieg: die Menschheit gegen die Transformers; Optimus Prime hat die Erde verlassen. Die Rettung des Planeten und seine Zukunft liegt begraben in den dunklen Geheimnissen der Vergangenheit … Gibt es eine Vorgeschichte, die die Transformers mit der Menschheit verbindet?

zurück von weiter

Nur eine der beiden Welten kann überleben, und der Schlüssel zur Rettung der Erde liegt allein in den Händen einer ungewöhnlichen Allianz: Cade Yaeger (MARK WAHLBERG), Bumblebee, der britische Lord Edmund Burton (Sir ANTHONY HOPKINS), die smarte Geschichtsprofessorin Vivien Wembley (LAURA HADDOCK) und die unerschrockene Izabella (ISABELLA MONER). Im Leben eines jeden kommt irgendwann der Moment, in dem man dazu aufgerufen wird, alles zu verändern – die Gejagten werden zu Helden! Helden werden zu Feinden!

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

Effekttechnisch schafft „Transformers 5“ noch einmal eine Steigerung - auch die historischen Rückblenden bringen Abwechslung - ansonsten bleibt die Geschichte konfus hohl wie eh und je und die 150 minutige Laufzeit mindestens eine Stunde zu lang.

Die kleine Qualitätssteigerung zu Teil 4 macht „Transformers – The Last Knight“ zwar nicht zum guten Film aber wer sich in den Vorgängern gut unterhalten kann sich beruhigt eine Karte kaufen.

ORF.at

Bringt 5 von 10 bombastisch-hohle Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Abenteuer, Action, Science-Fiction. USA 2017. Länge: 150 Minuten

Regie: Michael Bay, Ken Nolan

Mit: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes