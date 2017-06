MEV / allOver / picturedesk.com

Schwiegereltern sorgen für Zoff in Beziehungen

Jaaa, wer hätte das gedacht? Am meisten in Beziehungen wird nähmlich nicht über die offene Zahnpastatube, die schlechten Angewohnheiten beim Autofahren oder das Familienurlaubsziel gestritten. Laut einer britischen Studie sorgen die Schwiegereltern in den meisten Beziehungen für schlechte Luft.

Die Studie aus Großbritannien

60% der Befragten sagen, dass das ungewollte Einmischen der Schwiegereltern häufig zu Beziehungsstress führt. Die Meinung vom Schwiegerpapa oder der Schwiegermama wird dann noch lange nach dem letzten Besuch zu Hause ausdiskutiert.

Ein Drittel der 2000 befragten Paare leidet darunter, wenn sich die Schwiegereltern in Beziehungsfragen einmischen oder gar ungefragt Tipps zur Erziehung der eigenen Kinder geben. 22% wenden überhaupt eine ganz fiese Taktik an: sie versuchen durch Terminverschiebungen dem nächsten Treffen mit den Schwiegereltern zu entgehen. (VK)