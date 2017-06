Meerjungfrau, Dino und UFO: Die neuen Emojis sind da

Der Unicode v10.0 ist da. Was das bedeutet? Es gibt neue Emojis. Mit der neuen Version sind einige Figuren und Motive dazugekommen.

🚨 Every new emoji for 2017. Not a drill. Please clap. https://t.co/EEzcfg3XI4 — Emojipedia đź“™ (@Emojipedia) 27. März 2017

Die Highlights sind eindeutig der Zombie, die Meerjungfrau und eine stillende Mutter. Von den meisten Emojis gibt es wie auch bisher schon Versionen in verschiedenen Hauttönen und Geschlechtern. So gibt es zur Meerjungfrau auch einen Meerjungmann. Auch den Zombie gibt es in beiden Geschlechtern. Das Stillen überlässt das Unicode-Konsortium allerdings allein einem weiblichen Emoji.

Bitte warten

Wer gleich zum Handy greifen und einen T-Rex posten möchte, muss sich möglicherweise noch etwas gedulden. Zwar haben Smartphonehersteller und App-Programmierer die Emoji-Entwürfe bereits vorab zur Entwicklung bekommen. Wann sie allerdings tatsächlich auch beim Kunden ankommen, ist von der Update-Politik des jeweiligen Unternehmens abhängig. Die meisten User werden wohl erst im vierten Quartal 2017 die neuen Emojis verwenden können.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 22. Juni 2017 (WJLED)