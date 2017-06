Sven Posch

So kommst du am schnellsten zum Donauinselfest

Das Donauinselfest lockt an diesem Wochenende drei Millionen Besucherinnen und Besucher nach Wien. Für die Anreise lautet die Grundregel: Auto weiter entfernt parken und mit den Öffis kommen! Ein weiterer Anziehungspunkt ist am Samstag die Sonnwendfeier in der Wachau.

34. Wiener Donauinselfest

Von Freitag bis Sonntag feiern insgesamt drei Millionen Menschen aus ganz Österreich und den Nachbarländern Party auf der Wiener Donauinsel - und das bei heißem Sommerwetter. Das Festgelände ist 4,5 km lang und erstreckt sich von der Reichsbrücke bis kurz nach der Nordbrücke. Absoluter Hotspot ist die Ö3-Bühne bei der Floridsdorfer Brücke.

Das sind die Stars auf der Ö3-Bühne

Anreise mit dem Auto

Im Nahbereich der Insel gibt es kaum Parkgelegenheiten und die wenigen Parkplätze - etwa in der Arbeiterstrandbadstraße und der Donauturmstraße - sind meist schnell ausgelastet. Wenn du also mit dem Auto anreist, parkst du am besten weiter entfernt in der Nähe einer U-Bahn-Station bei einer der „Park & Ride Anlagen“, beispielsweise in Spittelau, Siebenhirten, Erdberg oder bei der Donaustadtbrücke.

Achtung! Falschparker werden rigoros abgeschleppt! Speziell für Einsatzfahrzeuge müssen die Zufahrtswege zur Donauinsel jederzeit frei befahrbar sein.

Das letzte Stück kannst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Besonders am Freitag sind die „Park & Ride Anlagen“ zu empfehlen, da an diesem Tag im Großteil Wiens die Kurzparkzonenregelung gilt, so ist etwa im 2. und im 20. Bezirk am Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr das Parken gebührenpflichtig.

Alle Infos zu den „Park & Ride Anlagen“ in Wien findest du hier.

Anreise mit den Öffis

Folgende Linien bringen dich zur Donauinsel:

- die U1 bis zur Station „Donauinsel“

- die U6 bis zur Station „Handelskai“ oder „Neue Donau“ – von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel

- die U2 bis zur Station „Donaustadtbrücke“ - von hier sind es etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke

- die Schnellbahn bis zur Station „Handelskai“

- die Straßenbahnlinie 31 bis zur Station „Floridsdorfer Brücke“

- die Straßenbahnlinie 33 bis zum „Höchstädtplatz“ nahe der Floridsdorfer Brücke

Alle U-Bahn-Linien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag die ganze Nacht durch, bis 1:30 Uhr in kürzeren Intervallen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es keinen durchgängigen Nachtbetrieb, die U-Bahn fährt bis kurz nach 1:00 Uhr.

Für Bahnfahrer sind der Wiener Hauptbahnhof und der Wiener Westbahnhof wichtige Knotenpunkte auf dem Weg zum Donauinselfest. Von dort erreicht du mit der Schnellbahn bzw. der U-Bahn bequem und rasch die Donauinsel. Wer mit der Schnellbahn kommt, steigt am besten bei der Station „Handelskai“ aus. Außerdem fahren in der Nacht die Schnellbahnzüge auf der „Vorortelinie“ (S45) zwischen Heiligenstadt und Hütteldorf und auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling bis ca. 2:00 Uhr.

Fahrräder am Festgelände verboten

Grundsätzlich gilt: Das Benützen von Fahrrädern, Scootern, Inline Skates, Skateboards oder Rollschuhen ist am gesamten Festgelände untersagt. Abstellen kann man das Fahrrad in der Nähe der Donauinsel und außerhalb des Festgeländes etwa an den dafür vorgesehenen Abstellplätzen beim Handelskai - hier stehen mobile Fahrradständer der MA48 bereit. Widrig abgestellte Fahrräder am Festgelände werden entfernt.

Sicherheit geht vor

Am Donauinselfest gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. 600 Securityleute überwachen das Gelände.

Was du auf die Insel mitbringen darfst und was nicht, haben wir für dich hier zusammengefasst:

Sonnwendfeier Wachau

Samstagabend lockt die traditionelle Sonnwendfeier Tausende Besucher in die Wachau. Rechne ab dem späten Nachmittag speziell auf der B3 im Raum Dürnstein und der B33 im Bereich Rossatzbach mit Verzögerungen, ebenso nach Ende der Feuerwerke um ca. 23 Uhr.

