Peter Obermüller

T-Rex-Skelett: Sensationsfund kommt nach Salzburg

Ein 66 Millionen Jahre altes T-Rex Weibchen reitet heute, Donnerstag, in Gut Aiderbichl ein. Gott sei Dank nur als Skelett...Diese Weltsensation wurde 2013 entdeckt und nun in jahrelanger Arbeit ausgehoben und präpariert.

Die Österreicher haben als erste „Ja“ zu einer Ausstellung gesagt, es gibt drei wichtige Auflagen: Keine Sonne, nicht mehr als 22 Grad Raumtemperatur in der Halle und auf gar keinen Fall dürfen Hunde hier herein, sagt Gut Aiderbichl Chef Dieter Ehrengruber:

„Da werden die Eigentümer natürlich ganz nervös, wenn Hunde in der Nähe sind. Nicht, dass irgendwo ein Knochen verlorengeht oder verschwunden ist.“

Peter Obermüller

Denn die Knochen sind 5 Millionen Dollar wert. In Montana, in den USA, sind die Forscher auf das Dinosaurierweibchen gestoßen, insgesamt 15 Mitarbeiter haben drei Wochen lang mit Schauferl und Beserl Stück für Stück freigelegt. Ausgrabungsleiter Anne Schrulp aus Holland:

„12 Meter groß, ein Schädel von fast 1,5 Metern, ganz große Zähne, wie Steakmesser. So ein erwachsener Tyrannosaurus braucht etwa 50 Kilogramm Fleisch pro Tag. Vielleicht für uns Menschen eine gute Sache, dass sie ausgestorben sind.“

Die wenigen Knochen, die gefehlt haben, wurden von einem zweiten Originalskelett kopiert und mit 3D-Drucker nachgebaut. Trix, so heißt das Saurierweibchen hier in Henndorf, hat deshalb ein linkes Bein und Krallen von Artgenossin Sue aus Chicago.

Peter Obermüller

„Es ist ein sehr gut erhaltenes Exemplar, der Zustand ist außerordentlich“, sagt Ausgrabungsleiter Anne Schrulp aus Holland.

Die Welttournee startet hier im Flachgau, ab Mitte Oktober geht die Reise weiter nach Barcelona, danach nach Paris.

Peter Obermüller

Wann kann ich das Skelett besichtigen?:

Ab 23. Juni von 9-18 Uhr ist die Ausstellung eröffnet.

Wo kann ich das Skelett besichtigen ?

Auf Gut Aiderbichl, Berg 20, 5302 Henndorf bei Salzburg

Vom Skelett wie auch von allen Ausstellungsstationen können Fotos gemacht werden!

Wie kann ich mich anmelden?

Wenn ich alleine komme, muss ich mich gar nicht anmelden, Gruppen können sich an die

Telefonnummer +43(0)664/60 09 41 03, oder per Mail an info@trex-salzburg.at wenden.

Ein weiteres Highlight bildet die Dinosaurier-Ausstellung „Dinosaurs-Live“: Originalgetreu nachgebildete, animierte Dinosaurier bewegen sich in Lebensgröße und geben so Einblicke in die Welt der Urzeitriesen. Die ersten Giganten reisen ab 23. Juni zusammen mit dem T. rex nach Salzburg. Ab 16. Oktober bis 7. Jänner 2018 ist die gesamte Vielfalt der animierten Dinosaurier zu sehen.

Infos

