Diese Busfahrer tragen aus Protest Röcke

In Nantes in Frankreich haben Busfahrer ihren Dienst in Röcken angetreten, weil sie keine Shorts tragen dürfen. In Anbetracht der Hitzewelle und weil die weiblichen Kollegen Röcke tragen dürfen, wollten sie sich das nicht gefallen lassen.

Nantes. Les conducteurs de la Semitan en jupes font le tour du monde https://t.co/hiRQ3CYqWV pic.twitter.com/xxLiCXnLf9 — Ouest-France 44 (@OuestFrance44) 22. Juni 2017

Die Busse hätten keine Klimaanlagen, die Arbeitsbedingungen seien unmenschlich, erklären sie in folgendem Video, in dem man sie in Röcken sieht.

Und auch in Exeter in London haben Schüler Röcke angezogen, weil ihnen die Schuluniformen zu heiß waren:

