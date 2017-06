Pritz / F1Online / picturedesk.com

Sportartikel: Mieten ist das neue Haben

Das ist die Devise eines Sportartikelherstellers, der auf den „Sharing is Caring“ Trend aufspringt und ab sofort in ganz Österreich sämtliche Sportartikel zum Verleih anbietet.

Also einen Tischtennistisch gibt es um 9.99€ am Tag/ ein Zelt für 1.99€ am Tag usw. Sport beziehungsweise bestimmte Sportarten sollen dadurch für alle zugänglich und leistbar werden.

Durch das „Mieten statt Kaufen“ Prinzip kann man in viele Sportarten reinschnuppern und einfach mal schauen, ob es einem taugt oder nicht. Das ist einer der Gründe, warum Hervis auf das Angebot setzt, sagt Geschäftsführer Alfred Eichblatt.

Wer mietet, spart

Neben dem „Sharing“ Trend geht es vielen Leuten vor allem um die Kosten.

Ein Beispiel:

Ich möchte eine Campingausrüstung für eine Woche. Die Mindestmietdauer liegt bei 7 Tagen.

Da zahlst du dann pro Tag 1.99€ fürs Zelt, 1.99€ für die Regenjacke, 1.99€ für einen Wanderrucksack und für den Schlafsack, dann gibt es noch eine Stirnlampe und so weiter.

Laurence Mouton / PhotoAlto / picturedesk.com

Unter’m Strich zahlst du für die Miete ungefähr 1/10 vom Neupreis. Nach einer Woche bringt man das Ausgeborgte retour und Platz-

Probleme bleiben einem so zu Hause auch erspart!

Aber ACHTUNG - die Sache hat nur einen Haken:

Hat ein Kleidungsstück ein Loch - oder geht ein Sportgerät kaputt - dann muss man zahlen!

Daher absolut zu empfehlen: eine Versicherung.

Die kann man beim Verleihen direkt abschließen und die macht 10% des Mietpreises aus!

Der Ö3-Wecker am 23. Juni 2017 mit Robert Kratky