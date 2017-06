Ab sofort kannst du deine Freunde bei Snapchat orten

Die Macher von Snapchat haben sich wieder was neues einfallen lassen. Die beliebte App wird ständig erweitert. Jetzt kannst du mit „Snap Map“ andere User finden und in Inhalten auf einer virtuellen Karte stöbern.

Frank May / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Seit Mittwoch ist die neue Funktion online. Du siehst genau, wo die Leute ihre Stories erstellt haben, aber kannst auch in die MAP reinzoomen und direkt Stories anklicken die an einem bestimmten Ort erstellt worden sind. Wer seinen Standort NICHT preisgeben will – der muss in den Einstellungen den „Geistmodus“ aktivieren. Falls du noch nicht auf die Snap Map zugreifen kannst, einfach mal ein manuelles Update der App machen oder noch ein wenig warten, bis das Feature freigeschaltet wird.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 23. Juni 2017 (MH)