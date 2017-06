Das ist das Wimbledon-Outfit von Dominic Thiem

Der Schläger muss passen, der Schuh soll gut sitzen und jaaa, auch das Outfit gehört ausgewählt. Unser Tennis-Superstar hat jetzt auf Instagram sein Outfit für Wimbledon präsentiert - steht ihm.

Es hat ein bisschen was von Gott in Weiß - weißes Stirnband - weißes Shirt mit Goldrand am Kragen und an den Ärmeln. In Wimbledon ist es übrigens Pflicht, in weiß zu spielen, sagt die Ö3-Sportredaktion.

Almost time for this ⚡️the new @adidastennis London line #MyGame #bamos #grasscourtseason @wimbledon Ein Beitrag geteilt von Dominic Thiem (@domithiem) am 22. Jun 2017 um 7:05 Uhr

Grün bei den French Open

Natürlich schauen wir bei Dominic Thiem primär auf die sportliche Leistung. Es spricht aber nichts dagegen, wenn der Superstar auch eine gute Figur am Tennisplatz macht. Bei den French Open entscheidet er sich zum Beispiel für ein Outfit in grün.

Thank you Paris for a great tournament :) congrats @rafaelnadal for la decima!! #mygame Ein Beitrag geteilt von Dominic Thiem (@domithiem) am 11. Jun 2017 um 11:44 Uhr

Das Outfit vom letzten Jahr

Im Juni 2016 greift Thiem übrigens ganz tief in die Stylekiste. Im Vorjahr spielt er bei den French Open im Zebra-Look.

(Michi Heininger)